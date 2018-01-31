Автохамов не стало меньше, но зимой в Кишиневе от них больше проблем - смотрите новую фото- и видеоподборку злостных нарушителей ПДД и норм общественного порядка

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Машины на остановках общественного транспорта и поперек пути мам с колясками — такова суровая реальность современного Кишинева в любое время года. Все отснятое пользователями соцсетей говорит само за себя.

Перекресток улиц Пушкина и Когылничану.

Перекресток улиц Щусева и Йорги. Бдительный пешеход согнал с "насиженного места" неправильно припарковавшегося водителя.

Перекресток улиц Лазо и Дософтея. Девушкам надо уступать! Даже если они за рулем. Даже если вопреки ПДД.

Улица Матея Басараба близ перекрестка с улицей Флорилор.

Проспект Негруцци.

Снова проспект Негруцци.

Улица Георге Асаки.