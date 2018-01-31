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Сколько бесплатных мест будет в вузах России для граждан Молдовы

© Sputnik/ Владимир Вяткин
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В четверг, 1 февраля, в 10.30 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Молдавским гражданам предлагают бюджетные места в Российских вузах"

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Руководитель представительства Россотрудничества в Республике Молдова (Российского центра науки и культуры) Михаил ДАВЫДОВ расскажет о существующих возможностях для граждан Молдовы по поступлению на бюджетные места ведущих российских вузов.

Он ответит на вопросы о количестве выделяемых бюджетных мест, предлагаемых уровнях подготовки и специальностях, а также о процедуре приёма документов, правилах и критериях отбора.

 

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

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Теги:
образование в России, лучшие вузы России, образование, пресс-конференция, Михаил Давыдов, Россия, Образование
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