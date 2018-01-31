В Молдове чтут память о погибших соотечественниках в Афганской войне

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Союз ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова (СВВА РМ) намерен переиздать выпущенную в 1997 году Книгу памяти выходцев из Молдовы, погибших в Афганской войне. Необходимость переиздания назрела в связи с появлением новых данных о наших соотечественниках, сложивших свои головы в Афганистане.
О новой книге и других планах расскажут:
— председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Михаил МОКАН;
— доктор медицинских наук Александр ПОСТОЛАКИ;
— корреспондент Sputnik Молдова Николай КОСТЫРКИН.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.