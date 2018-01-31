В Молдове чтут память о погибших соотечественниках в Афганской войне

В четверг, 1 февраля, в 12.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Книга памяти выходцев из Молдовы, погибших в Афганской войне"

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Союз ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова (СВВА РМ) намерен переиздать выпущенную в 1997 году Книгу памяти выходцев из Молдовы, погибших в Афганской войне. Необходимость переиздания назрела в связи с появлением новых данных о наших соотечественниках, сложивших свои головы в Афганистане.

О новой книге и других планах расскажут:

— председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Михаил МОКАН;

— доктор медицинских наук Александр ПОСТОЛАКИ;

— корреспондент Sputnik Молдова Николай КОСТЫРКИН.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.