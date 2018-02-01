Соцсети: в Бельцах главные враги маршрутчиков – дети, которых можно, как котят, выпихнуть наружу

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. В соцсетях сообщают, что в Бельцах водитель маршрутки в буквальном смысле слова едва не выкинул из салона машины маленького мальчика.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Молдове могут запретить маршрутки

"Мальчик лет семи-восьми зашел на остановке, присел на заднее сидение. Проехав метров 10, водитель в грубой форме попросил передать за проезд. Ребенок никак не отреагировал. Тогда водитель, остановив машину посреди дороги, подошел к нему, схватил за капюшон и хотел вытолкнуть ребенка из машины. Я заплатила за мальчика", — написала пользовательница соцсетей под ником Oly Oly.

По ее словам, мальчик ей объяснил, что потерял деньги, и на его остановке его должна была ждать мама, чтобы заплатить.