Максим Гнатюк на конкурсе "Ты супер!": хочу приносить людям пользу

Участник Международного вокального конкурса "Ты супер!" от Молдовы считает, что смотреть нужно только вперед, а все плохое поскорее забыть

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. На второй Международный вокальный конкурс "Ты супер!", организованный телеканалом НТВ и Международным агентством и радио Sputnik, от Молдовы в Москву приехал 18-летний Максим Гнатюк из города Бельцы. Пока Максим знакомится с другими участниками проекта и готовится к выступлению, корреспондент Sputnik Алексей Стефанов встретился и пообщался с ним.

"Музыка сопровождала меня с рождения – мой отец слушал ее постоянно, я соответственно тоже. И с первого класса я постоянно пою. А когда начал участвовать в городских конкурсах, почувствовал в себе силы, появилась уверенность. Вначале это были городские "Бельская звездочка", "Вера, надежда, любовь", затем начал ездить в другие города страны. Пять лет назад впервые выехал за границу – поехал на конкурс "Мечте навстречу" в Киев. Ничего не выиграл, но сам процесс мне очень понравился", — рассказывает Максим.

Он рано остался один – в шесть лет умер папа, а маму лишили родительских прав. Когда Максиму было 12 лет, его взяли в семью – в детский дом семейного типа. С этого времени он и начал активнее заниматься вокалом. "Да, у меня было тяжелое детство, но считаю, что смотреть нужно только вперед. Все, что было, прошло, это все уже не мое", — говорит он.

В последние три года Максим занимает на вокальных конкурсах первые места, а в Москву приехал уже во второй раз. Но в тот раз он просто принимал участие в концерте в молдавской диаспоре. "Мы успели и выступить, и Москву посмотреть", — с гордостью вспоминает он.

В прошлом году Максим окончил школу, но никуда поступать не стал – не смог определиться с выбором профессии. Решил это сделать к следующему лету.

"Я считаю, что моя будущая профессия должна приносить людям пользу. Сейчас я могу петь и, если это приносит кому-то радость, то, может, я и буду этим заниматься. А пока нужно поучаствовать в конкурсе "Ты супер!". Думаю, у меня все получится", — уверен Максим Гнатюк.

Международный вокальный конкурс "Ты супер!" дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе и покорить большую сцену. Во втором сезоне конкурса "Ты супер!" примут участие 82 ребенка в возрасте от 8 до 18 лет из России, Беларуси, Молдовы, Эстонии, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Южной Осетии и Германии.