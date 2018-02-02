Три девушки из Молдовы чуть не стали проститутками в Турции

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Сотрудники Пограничной полиции МВД Молдовы допрашивают 29-летнюю гражданку страны, подозреваемую в организации преступной схемы по торговле людьми.
Фигурантами дела также являются еще четверо граждан Молдовы и Турции в возрасте от 29 до 35 лет. Следствие считает, что все эти люди заманивали девушек из Молдовы в Анталию, где тех заставляли заниматься проституцией.
Проститутками из Молдовы торговала в Италии албанская мафия >>>
Девушкам выправляли документы, покупали билеты в Турцию.
Главную подозреваемую, жительницу Дрокиевского района, задержали четыре месяца назад. А во время обысков на одной из квартир обнаружили трех девушек, которые, как считается, должны были стать новыми кандидатками в жрицы любви после прибытия на "берег турецкий".