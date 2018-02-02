Молдова вступила в Год Штефана Великого - торжественное мероприятие состоялось в Кишиневе

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Торжественное открытие Года Штефана Великого состоялось в пятницу в Кишиневе, во Дворце республики.

Выступая перед гостями праздника, президент Молдовы Игорь Додон заявил, что великий господарь Молдовы Штефан Третий "является для нас высшим символом молдавской государственности, гордостью нашей страны и нашего народа".

"Мы считаем, что наш долг — чтить его не только по случаю тех или иных праздничных дат. Мы приняли решение посвятить великим свершениям и наследию, оставленному Штефаном, целый год. Мы посчитали, что провозгласить такой год следует сейчас, когда Республика Молдова больше всего нуждается в той исторической модели, которую оставил нам Штефан Великий", — отметил Додон.

По его словам, нынешний год с историко-политической точки зрения является именно таким годом.

"Мы проходим сложный период с многочисленными вызовами, с испытанием на стойкость нашей страны, нашей идентичности, нашего народа", — сказал глава государства.

Он заметил, что "предстоит очень многое сделать, чтобы вернуть доверие всех граждан к государству, к государственным институтам, вернуть людям надежду на лучшую жизнь здесь, на родине, вернуть им веру в будущее Республики Молдова".

Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир отслужил торжественный молебен перед иконой Штефана Великого, канонизированного в качестве местночтимого святого в 1992 году.

Кстати, сегодняшнее мероприятие проходило в день, когда Молдова впервые получила свою независимость >>>