Молдаване в России – подробная карта

Где живут наши соотечественники в Российской Федерации

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Россия остается самой востребованной страной для молдавской мигрантов. В Российскую Федерацию охотно едут граждане Молдовы на работу, учебу, а также на постоянное место жительство по нескольким причинам, среди которых – знание языка, схожие традиции, уклад жизни, менталитет.

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Наиболее привлекательным для молдавских мигрантов направлением остается Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар. Впрочем, молдаване расселяются по всей огромной России. По сведениям переписи населения РФ, наши соотечественники живут даже в непривычных для себя суровых климатических зонах, например, на Чукотке, в Магаданской области, Республике Саха (Якутия) и других.

Картина расселения молдаван в России представлена на карте "Распространение молдаван по субъектам Российской Федерации", предоставленная Sputnk доктором географических наук Дорином Лозовану.