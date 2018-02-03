Кишинев – экологи заволновались

По данным экологов, уровень загрязнения окружающего воздуха в столице Молдовы в несколько раз превышает возможные нормы

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Выступая на видеомосте Кишинев – Бишкек – Минск – Таллин, председатель общественной организации "Viitorul Verde" Дмитрий Арион отметил, что главным образом из-за переизбытка автомобилей в столице Молдовы, качество окружающей среды значительно ухудшилось за последние годы. Проблемой является и отсутствие качественного мониторинга за состоянием окружающей городской среды. Установленные в основном на периферии города метеостанции устарели – им более 50 лет. Эти конструкции не позволяют собирать объективные данные об уровне загрязнения воздуха в местах повышенного скопления транспортных средств.

По словам эксперта, в 2010 и 2012 годах общественные организации по просьбе Румынии провели измерение качества загазованности и шумового загрязнения Кишинева. Результаты этого исследования были неутешительными. Как выяснилось допустимые нормы загрязнения превышали в 5 – 10 раз – но это было в те время, когда автомобилей было гораздо меньше, чем сейчас – порядка двухсот тысяч, а сегодня их более пятисот тысяч, не считая тех, кто приезжает каждый день в Кишинев из провинции.

"Мы можем предположить, что в результате перегрузки транспорта превышение допустимых норм загрязнения окружающей среды в Кишиневе увеличилось в два раза по сравнению с 2012 годом", — отметил эколог.

© Sputnik / Miroslav Rotari Грязный воздух: в каком районе Молдовы наихудшая экология

Отсутствие объективных данных о состоянии окружающей среды препятствует адекватной реакции общества по этой исключительно важной проблеме для горожан, — отметил специалист.

По словам Ариона, в Кишиневе опасны поездки по загрязненным улицам для велосипедистов, так как уровень пыли превышает в несколько раз предельно допустимые нормы.

Он также отметил, что непонятно по каким причинам велосипедистов у нас приравняли не к участникам дорожного движения, а к пешеходам. Теперь они обязаны ездить по тротуарам, что создает крайне опасные ситуации для пешеходов.