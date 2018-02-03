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Строительство в центре Кишинева

Как уничтожают историю Кишинева

© Sputnik / Miroslav Rotari
Новости
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Безответственность на всех уровнях привела к плачевной ситуации – в столице уничтожаются ценнейшие археологические артефакты, многие из них уже безвозвратно утрачены

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. По мнению доктора архитектуры, архитектора Серджиуса Чокану, во многом из-за несоблюдения принятых нормативных актов и законов, безвозвратно утрачены многие, в том числе археологические сведения бесценного исторического и культурного наследия Кишинева. Об этом ученый рассказал в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

Как сообщил эксперт, в 1993 году парламент принял закон об охране памятников и реестр памятников, охраняемых государством. Согласно этому документу историческому центру Кишинева, как памятнику градостроительства, был придан охранный статус. Но, к сожалению, с 1993 года и до сих пор этот статус не учитывается при развитии города.

Кишинев - Мазаракиевская церковь, родник
© Photo: oldchisinau.com
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Как отметил специалист, в 2007 году был утвержден первый после СССР генплан города. В этом генплане ничего не говорится о защите памятника градостроительства истории и культуры – центра города Кишинева. А это главный документ, согласно которому должен развиваться город. Таким образом, охранный статус исторического центра города не учитывается при застройке центра.

Как отметил Чокану, в административном плане, центр Кишинева подчинен нескольким претурам и поэтому разделен на несколько частей. Единой политики по центральной части также нет. Какой-нибудь муниципальной структуры, которая была бы ответственной за развитие центральной части города, также не существует.

По его словам, после 1993 года, шло методичное разрушение всей системы охраны наследия, доставшуюся нам от МССР. В 2010 году ситуация изменилась – начали приниматься законы, которые регламентировали действия на государственном и на местном уровнях в этой области. Был принят Закон об археологическом наследии. В следующем 2011 году принят Закон о движимом культурном наследии, о скульптурных памятниках, 2012 году – о нематериальном культурном наследии и т.д. Таким образом, создана законодательная основа защиты культурно-исторического наследия на государственном уровне, которая будет ещё закрепляться и другими документами.

Старинная фотография Кишинева
© Photo: Stefanita Ion de Moldavie
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Как сообщил ученый, в 2012 году Молдову посетила экспертная группа Совета Европы по проблеме охраны недвижимого культурного наследия. По итогу этого визита группой был опубликован рапорт, в котором подчеркивалось, что существуют две главные причины, которые мешают реализовывать законы в области сохранения культурно-исторического наследия: 1) коррупция, 2) отсутствие политической воли на всех уровнях применять действующие законодательные акты.

Архитектор подчеркнул, что у нас нет прецедента наказания за нарушение законодательства в этой области – ни одного лея не было взыскано за разрушение памятников.  

Отвечая на вопрос о проведении археологических раскопок, Серджус Чокану отметил, что Кишинев является единственной столицей в Европе, где никогда не проводились систематические археологические изыскания. У нас есть только случайные находки. Среди них уникальные, восхитительные, например, клады с тысячами монет, другие очень интересные артефакты. Кое-что попало в руки ученых.

Кишинев
© Sputnik/ Евгений Панасенко
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Отсутствие археологических изысканий не удивительно, так как у нас пока даже в научном мире городская археология как направление исследований не существует.

В этом контексте специалист отметил, что исключением из правил являются археологические раскопки в центре Кишинева в 2010 году около древнейшей Мазаракиевской церкви и в 2011 году у Армянской церкви. Некоторые артефакты, обнаруженные в ходе этих раскопок, выставлены на специальных витринах в Национальном музее истории.

Говоря о результатах раскопок у Мазаркиевской церкви, где находилось самое старое известное сегодня городское кладбище, Чокану отметил, что найденные артефакты XVI века свидетельствуют, что поселение в этом месте уже сформировалось к тому времени и было весьма зажиточным.

Старая фотография Кишинева
© Facebook / Stefanita Ion de Moldavie
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Комментируя идею моратория на строительство в центральной части Кишинева, эксперт отметил, что такой мораторий был объявлен правительством в 2004 году и его никто не отменял. Но его нужно материализовать в муниципальных документах, но пока этого нет.

Как сообщил Чокану, по мнению наших и иностранных экспертов, несмотря на массовую застройку в центре, город пока сохраняет свою идентичность, но сейчас необходимо сделать паузу и подумать о правильном развитии Кишинева.

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Теги:
культурно-историческое наследие Кишинева, история Кишинева, застройка, культурное наследие, памятники архитектуры, общество, строительство, Кишинев, Серджиус Чокану, Кишинев
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