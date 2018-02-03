Эксперты рассказали о курсе лея в 2018 году

Что может произойти с молдавской национальной валютой в нынешнем году

На пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова экономические эксперты рассказали о причинах укрепления лея по отношению к основным иностранным валютам – доллару и евро в 2017 году и возможные сценарии колебания курса лея в 2018 году.

Несмотря на стабилизацию курса лея, цены на услуги в Молдове растут. Реальные доходы и зарплаты населения хоть и растут, но медленнее, чем растут цены, зарплаты не успевают за ростом цен – отметила директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь.

Проблему устойчивости курса можно объяснить достаточно просто – валютные поступления в страну в 2017 году устойчиво росли. Но мы не должны забывать, что у нас норма обязательных резервов выведена из денежного обращения.

Говоря о возможных колебаниях курса национальной валюты, она отметила, что при сохранении тенденции неохотного кредитования банками молдавской экономики, даже незначительное сокращение норм обязательных резервов может привести к непредсказуемы колебаниям национальной валюты.

"С курсом лея может произойти все что угодно", — подчеркнула Шеларь.

По мнению экономического эксперта Виктора Чобану, в Молдове курсы валют не носят объективного характера. Мы понимаем, что валюта обесценивается или укрепляется в том случае, когда крупные игроки продают или покупают валюту. За этим всегда стоят ожидания правительства валютных поступлений в бюджет – в зависимости от этой ситуации зависит курс нашего лея.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.