Молдавский пенсионер: не жалуюсь, а живу надеждой

Редакция Sputnik Молдова получила во всех отношениях очень интересное письмо от молдавского пенсионера, которое, по-нашему мнению, мы просто не могли не опубликовать

Все мы прекрасно знаем, что наши пенсионеры получают мизерную пенсию, которой не хватает не то что бы на достойную жизнь – для многих из них стоит задача просто выжить. Тем не менее, пенсионеры не теряют чувства собственного достоинства и переживают за будущее своих семей и страны.

Мы приводим отрывки из поступившего к нам в редакцию письма.

Я – пенсионер Республики Молдова. Будучи инженером, имею стаж более 30 лет. В результате всяческих "пенсионных реформ" моя пенсия – менее прожиточного минимума на сегодняшний день. Вопрос: "Как выжить?" При существующих в стране тарифах на все виды услуг: тепло, газ, электроэнергию, воду, коммуналку – почти все уходит на их оплату. На хлеб, кефир и лекарства остаются крохи, об остальном — даже нельзя подумать. О таком нищенском существовании пенсионеров говорено – переговорено. Нет смысла повторяться. Со мной согласятся сотни тысяч пенсионеров, выживающих подобным образом.

© Sputnik/ Константин Чалабов Уроки выживания от молдавских пенсионеров: как не умереть от голода

Далее моя позиция покажется необычной, но, может быть, приходит пора и к такой позиции людей прислушаться. Она такова.

Просыпаешься, смотришь в окно и думаешь, почему во дворе нет людей, почему люди не выходят из дома, не смеются, не улыбаются друг другу, как будто какое-то зло витает в воздухе. Только слышны скрежет тормозов старых троллейбусов и вой автомобильных сирен. Выходишь из дома и едешь в "обшарпанном" муниципальном транспорте в центр столицы. И вот она, наконец, жизнь — видна. В беднейшей стране среди массы снующих людей, одетых серо, невзрачно, таких много здесь — это центральный рынок вблизи, куда съезжаются люди отовсюду. Зато центральный проспект столицы рассекает бесконечных поток дорогих иномарок, люксовых, сверкающих – залюбуешься…

И возникает вопрос: "Откуда роскошь, ребята? Как вам удается так жить, когда рядом люди стонут от тяжкой жизни?"

Поразмыслив думаешь, а может это те люди, для которых и ВВП растет на 4% в год, и бюджет наполнен достаточно, и вообще – благосостояние и стабильность в нашей стране уже давно установилось. Ведь, была же "борьба с бедностью, значит, все окей?".

Есть вопросы при нынешнем положении дел в стране. У нас, ведь тяжело не только пенсионерам, но и учащимся, студентам, инвалидам. Одно образование чего стоит! Завершаешь образование в вузе, а будущее – беспросветно. Вот проблема.

Помня об уме, все-таки, начинать в нашей стране надо с образования детей, воспитания высоконравственного человека, внутренне СВОБОДНОГО. Чтобы в Молдове появился нравственный ориентир, противостоящий силам зла. Где он? Ау? А только таким людям: мятущимся, ищущим, высоконравственным, под силу превратить Молдову, ну, скажем, в маленькую Германию (которую мы уважаем), где при достижении пенсионного возраста бесплатные медицинские услуги, операции. Социальные службы бесплатно предоставляют услуги медсестер, парикмахеров. Оплата жилья и коммунальные услуги пересчитываются по сниженным тарифам, а посещать театры, бассейны можно со скидкой.

Это возможно и в Молдове, если в стране начать работать каждому, а власть, которую выбирает Свободный, высоконравственный, образованный человек, будет выполнять свою главную задачу создавать благосостояние своему народу. Поможем друг другу, Свободные люди! И еще одно пожелание молдавского пенсионера, посвятившего свои молодые годы труду на благо страны.

"Я был бы горд, чтобы, прибывая в наш Кишинев, человека из другой страны в аэропорту встречало приветствие: "Добро пожаловать в Молдову! Здесь все добры, талантливы, красивы и умны!".

Пенсионер, приславший нам письмо, пожелал остаться названным. Почему? Спросите у любого нашего пенсионера.