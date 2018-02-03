Какие молдавские вина пили в СССР

В Молдавии ностальгия по СССР до сих пор сохраняется у многих граждан. Об этом свидетельствуют не только социологические опросы, но и поведение людей в соцсетях. В этом контексте стоит отметить некоторые весьма популярные группы, в названии которых фигурирует СССР. Посты многих участников, которые публикуют интересные видеоматериалы, артефакты, характеризующие великую эпоху, —пользуются большой популярностью у самого широкого круга читателей.

Предлагаем вам посмотреть видео о популярных в СССР винах, среди которых выделяется молдавская продукция от "Молдвинпрома". Здесь представлены самые разнообразные марки, многие из которых уже не выпускают: Буджак, Алиготе, Виорика, Букет Молдавии, Солнцедар, Лидия, Фетяскэ, Криковское игристое красное, Мадера и другие.