Прогноз погоды в Молдове на волчьи святки

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, в субботу, 3 февраля будет тепло.

В субботу в стране воздух прогреется до +8..+11 градусов по Цельсию. На севере Молдовы возможны осадки в виде слабого дождя. В народном календаре 3 февраля празднуется Святодень, посвящённый Велесу Волчьему Свату, предваряющий Малые Велесовы, или Волчьи, святки и Великий Велесов день. Волчьи святки отмечаются с 4 по 10 февраля. Волчьими их называют потому, что именно в эти дни у волков начинаются "свадьбы". Отправляться в лес в эти дни крайне опасно, так как волки, которые становятся особенно распалёнными и отчаянными, представляют для человека большую опасность.

В воскресенье температура воздуха в северных областях и центре начнет снижаться — в Бельцах максимальная температура до +6, в Кишиневе до +8 градусов.

В понедельник ночью похолодает, прогнозируют — 1..-4, а днем — от +1 до +4. Со вторника начнет холодать. В ночные часы уже прогнозируется —3..-6, а днем — от +1 до +4. В среду и четверг на всей территории страны возможны осадки в виде снега с дождем. Средняя дневная температура по стране составит — 1..+2.