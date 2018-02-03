Женщина кастрировала возлюбленного из ревности

Обнаружив в смартфоне своего парня переписку с комплиментами другим девушкам, жительница Астаны жестоко обошлась с молодым человеком

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Как сообщает Sputnik Кыргызтан со ссылкой на СМИ Казахстана, жительница Астаны находилась дома вместе со своим молодым человеком и нашла в его сотовом телефоне переписку, содержащую комплименты в адрес одной знакомой. После она обнаружила в смартфоне фотографии других девушек.

В приступе ревности женщина закатила скандал. Затем она насильно влила парню в рот снотворное, избила его, ввела обезболивающий препарат и кастрировала. После этого дама одела пострадавшего и отвезла его в больницу на своей машине. Там ее задержали полицейские.

Медики прооперировали мужчину, но им не удалось восстановить ампутированный орган.

Как сообщает Sputnik Казахстан, женщина обвиняется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" Уголовного кодекса РК. Ей грозит до семи лет лишения свободы.