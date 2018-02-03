Криштиану Роналду повысили зарплату

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Новая зарплата знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду составит 30 миллионов евро в год, — пишут СМИ.

С нового сезона Роналду, контракт которого с "Реалом" истекает в 2021 году, будет получать на 9 миллионов евро больше, — сообщает РИА Новости. Теперь уровень зарплата Роналду приблизится к уровню зарплаты бразильца Неймара, который, как сообщает издание, получает в "ПСЖ" 33 миллиона евро в год.

Ранее СМИ сообщали, что отношения Роналду с президентом "Реала" Флорентино Пересом якобы оказались подорваны, поскольку тот до сих пор не исполнил данное после победы в 2017 году в Лиге чемпионов обещание улучшить условия контракта форварда, и что Роналду хочет вернуться в английский "Манчестер Юнайтед". Однако в конце января Роналду признался, что "хочет остаться в "Реале", и что "любит этот клуб".