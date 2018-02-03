Адриана Урсу "поймали" на встречной полосе

Известный певец Адриан Урсу, находясь за рулем своего автомобиля, выехал на полосу встречного движения, едва не врезавшись в другой автомобиль

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. В центральной части Кишинева на улице Алексея Матеевича едва не произошла авария по невнимательноти Адриана Урсу, который ехал на своем Land Rover по встречной полосе. Видео дорожного проишествия было опубликовано в Интернете водителем второго автомобиля.

"Еду я по улицам нашего прекрасного города и вдруг едва не сталкиваюсь с роскошным автомобилем. Я думаю, что за жлоб! Но пригляделся — это же известный наш Адриан Урсу. Я так громко радовался встрече со "звездой", что забыл послать его в одно место", — написал возмущенный водитель в паблике StopHam Moldova.

Адриан Урсу в Facebook принес извинения за неприятный инцидент. "Ребята, я нарушил не потому, что у меня такая марка автомобиля или еще из-за чего-то. Я просто был невнимателен. В будущем я, конечно же, буду более внимательным. Еще раз прошу прощения за данный инцидент. Не делайте поспешных выводов и не приписывайте меня к определенной категории водителей, — написал Урсу.