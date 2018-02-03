Италия: шесть человек ранены в ходе разборок между иностранцами

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Шесть человек пострадали в результате стрельбы на улицах небольшого итальянского города Мачерата. Об этом сообщает РИА Новости.

По одной из версий огонь по прохожим был открыт из движущегося автомобиля. Итальянские СМИ сообщают также, что к вооруженному конфликту привела ссора между несколькими иностранцами "неевропейского происхождения". Существуют предположения, что имело место некое сведение счетов с использованием оружия сразу на нескольких улицах Мачераты, в ходе него пострадали шесть человек, четверо из которых находится в тяжелом состоянии.

"Мэр Романо Каранчини призывает граждан не выходить из дома, не покидать рабочие места и школы из-за опасной ситуации, возникшей в городе из-за вооруженного человека, который перемещается по Мачерате. По соображениям безопасности все учащиеся останутся в школах, а автобусы общественной сети прекратят движение", — говорится в сообщении городских властей.