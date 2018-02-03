Ученые определили дозы алкоголя, полезные для мозга

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Ученые до сих пор спорят о вреде и пользе алкоголя для здоровья человека. Исследования подтверждают старые истины – все дело в качестве и количестве употребляемого человеком алкоголя. За последние три года сразу несколько групп биологов показали, что вино и многие другие легкие спиртные напитки снижают вероятность заполучить инфаркт, диабет и болезнь Альцгеймера. Другие ученые, наоборот, заявляли о том, что алкоголь не связан с повышенной продолжительностью жизни.

По мнению американских биологов, недавно опубликовавших результаты своих исследований в журнале Scientific Reports, небольшие дозы спиртного являются полезными для здоровья мозга, так как они помогают ему очищать себя от "мусора", передает РИА Новости.

Майкен Недергаард и ее коллеги из университета Рочестера (США) изучили, как алкоголь влияет на работу так называемой глимфатической системы. Она представляет собой набор из множества каналов внутри мозга, которые временно возникают между его клетками во время сна и помогают спинномозговой жидкости "вымывать" весь белковый мусор из нейронов и удалять его из нервной ткани.

© Sputnik/ Александр Кривошеев Сайков: безвредная доза алкоголя существует

Ученые выяснили, что употребление больших порций алкоголя вызывает воспаления в мозге и мешает нормальной работе астроцитов – вспомогательных клеток мозга, играющих ключевую роль в формировании каналов глимфатической системы. С другой стороны, регулярное употребление небольших доз спиртного, эквивалентных примерно двум стаканам вина в день, наоборот, ускоряло "промывку мозга" и снижало вероятность развития воспалений.

Результаты экспериментов, по мнению исследователей, свидетельствуют, что умеренные дозы спиртного действительно могут защищать человека от развития болезни Альцгеймера, старческого слабоумия и других проблем с мозгом.