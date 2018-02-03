Эксперты Кишинева, Тирасполя и Москвы обсудили ситуацию урегулирования

В Приднестровье прошел международный круглый стол, в котором на тему международно-политической обстановки вокруг молдо-приднестровского урегулирования высказались эксперты из Кишинева, Тирасполя и Москвы

ТИРАСПОЛЬ, 3 фев – Sputnik, Ирина Ляхова. Фракция "Единая Россия" намерена и впредь продолжать помогать и поддерживать своих соотечественников в Приднестровье. Об этом на международном круглом столе, состоявшемся в Тирасполе на площадке главного университета региона, сказал руководитель Института стран СНГ Константин Затулин.

"Фракция "Единая Россия" поддерживает все меры, направленные на укрепление сотрудничества с Приднестровьем. Не намерена бросать своих соотечественников. Я думаю, что мы обязаны наряду с той помощью, что оказываем соотечественникам, одновременно найти возможность поддержать экономические проекты", — заявил российский эксперт.

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По словам руководителя ассоциации историков и политологов Pro-Moldova Сергей Назария, специфика Молдовы, отличающая ее от многих других постсоветских республик, состоит в том, что подавляющее большинство молдаван, даже не включая Приднестровья и тех людей, которые работают в России, стоит на пророссийских позициях, и это подтверждают многочисленные опросы.

"И это неслучайно, потому что любой нормальный молдаванин, сторонник молдавской государственности, не может быть против России. И не только потому, что Россия является нашим историческим партнером, другом, старшим братом и для многих молдаван – это большая родина, но и потому что Россия объективно заинтересована в существовании молдавского государства", — подчеркнул молдавский историк-политолог.

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Директор бюро политических исследований "Медиатор" Сергей Широков отметил очевидность сложившегося устойчивого тренда восприятия Приднестровья как региона особых российских интересов, России как единственного надежного союзника Приднестровья.

"В этой связи ситуация в Приднестровье воспринимается некоторыми внешнеполитическими игроками с точки зрения поиска инструментов для ослабления позиций России, для нанесения ущерба ее интересам. Возникает такая логика, когда нанесение ущерба Приднестровью связывается с нанесение урона России, российским интересам", — заметил приднестровский эксперт.

По мнению Широкова, в 2017 году произошли некоторые изменения в политике Приднестровья, которые заложили фундамент для более позитивного взгляда в будущее. Внешняя политика Приднестровья стала приобретать более ясные формы, ориентированные на защиту внутренних интересов, и де-факто усилиями приднестровской дипломатии был возобновлен переговорный процесс в формате "5+2", позволив восстановить ранее качественные позиции.

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По его словам, возник тренд активизации контактов с международным партнерами на уровне лидера Приднестровья, законодательной и исполнительной власти, и это он считает позитивным явлением, поскольку Приднестровье должно отстаивать свои интересы, где бы они ни находились.

"У нас наладились торговые связи с Европейским союзом, что означает необходимость выстраивать взаимовыгодные, равноправные отношения и довести позиции Приднестровья на всех уровнях, в том числе и в европейских столицах. В свою очередь Приднестровье обладает особыми политическими стратегическими отношениями с РФ, что требует для нас выстраивания устойчивых динамичных межведомственных и институциональных контактов", — резюмировал Широков.