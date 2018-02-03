Игнатьев: Приднестровье намерено открыть свое воздушное пространство

ТИРАСПОЛЬ, 3 фев – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровье намерено в переговорном процессе поднять вопрос о возможности использования своего воздушного пространства и приднестровского аэропорта для участия в международном воздушном движении. О таких планах рассказал глава внешнеполитического ведомства региона Виталий Игнатьев на прошедшем на площадке главного университета Приднестровья международном круглом столе, в котором приняли участия эксперты из Кишинева, Тирасполя и Москве.

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"Мы продолжим работу по реализации тех договоренностей, которые уже есть. В перспективе мы говорим о выработке решений по участию автотранспорта Приднестровья в международном движении, по возобновлению полноценного железнодорожного сообщения, по вопросу ликвидирования политически мотивированных уголовных дел, выработки гарантийного механизма решения вопросов", — добавил он.

Игнатьев также отметил, что приднестровская дипломатия намерена сфокусироваться на решении социальных, гуманитарных вопросов, которые мешают нормальному развитию и условию жизни людей.

"Я надеюсь, что чем больше внимания будет приковано к ситуации вокруг Приднестровье, к переговорному процессу, тем легче будет показывать нашим партнерам объективную картину того, что происходит на нашем региональном пространстве", — пояснил он.

© Sputnik/ Irina Leahova Видение Приднестровья: какими должны быть отношения Москвы и Кишинева

Приднестровский дипломат считает, что Приднестровье является договороспособным участником переговорного процесса.

"Мы читаем, что те договоренности, которые мы достигли, тот подход, который мы демонстрируем, не реагируя на провокации, позволяет нам сохранять стабильность, пространство для диалога. Когда есть пространство для диалога, есть перспективы для решения конкретных проблем", — уверен он.

Игнатьев также подчеркнул, что приднестровская сторона рассчитывает на итальянское действующее председательство в ОБСЕ, которое перешло от австрийцев Италии в 2017 году. Он надеется, что итальянцы учтут опыт в том числе австрийского председательства и будут более активно и эффективно использовать тот период времени и те ресурсы, который имеются в рамках переговорного процесса.