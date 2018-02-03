Российский Су-25 сбит в Сирии

Как сообщают СМИ, пилот сумел катапультироваться, но погиб при ведении боя.

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Российский штурмовик Су-25 сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами, сообщает РИА Новости.

"…При выполнении облета зоны деэскалации "Идлиб" потерпел крушение российский самолет Су-25", — говорится в сообщении.

Отмечается, что летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

"При ведении боя с террористами пилот погиб", — сообщают в Минобороны.

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимает меры по возвращению тела российского летчика.

"По предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса", — добавляют в российском Минобороны.