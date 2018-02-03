В Сирии уничтожено более 30 боевиков

Высокоточным оружием нанесен удар по району, откуда была запущена ракета ПЗРК по российскому Су-25

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. В результате комбинированного удара высокоточным оружием по району в провинции Идлиб, подконтрольному "Джебхат ан-Нусре" (запрещена в РФ), откуда была запущена ракета ПЗРК по российскому Су-25, уничтожено более тридцати боевиков, — сообщает РИА Новости с ссылкой на Минобороны РФ.

"По району, подконтрольному террористической группировке "Джебхат ан-Нусра" в провинции Идлиб, откуда был произведен пуск ракеты ПЗРК по российскому самолету Су-25, нанесен групповой удар высокоточным оружием. По данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков "Джебхат ан-Нусры", — говорится в сообщении Минобороны РФ.