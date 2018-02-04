Родственники молдавского герба на Украине и в Румынии - интересные факты из нашей общей истории

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik, Николай Костыркин. Всем известно, что главным элементом герба Молдовы, — так сложилось исторически, — является голова тура (зубра).

Этот же геральдический символ присутствует, кстати, на гербах Кишинева, Новых Анен, Глодян, сел Минджир и Лэпушна Хынчештского района.

Но, кроме того, голова тура есть и на гербах населенных пунктов соседних стран.

© Sputnik/ Евгений Панасенко Диплом Людовика и современная Молдова

На Украине этот элемент присутствует в геральдике городов Новоселица и Бояны и всего Новоселицкого района Черновицкой области.

В это трудно поверить — боги викингов в Молдове >>>

А в Румынии голова тура есть на геральдических щитах городов Рэдэуць, Долхаска, коммун Путна, Слатина, Сучевица и Хородник де Жос Сучавского уезда, самой Сучавы, коммуны Дерска Ботошанского уезда, города Яссы, коммуны Бырнова Ясского уезда, города Фокшань, уезда Бистрица-Нэсэуд и города Алба-Юлия.

Причина такой "похожести" есть — все эти населенные пункты, за исключением двух последних, существуют на территории бывшего Молдавского княжества.

А еще тур есть на гербе литовского города Каунас, а также на гербе города Турка во Львовской области Украины. Но это уже совсем другая история.