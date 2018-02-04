Экономика Молдовы – взгляд без иллюзий

По мнению директора Центра стратегических исследований и реформ Галины Шеларь, одна из ключевых проблем нашей экономики заключается в её ориентации на внутренний спрос в условиях массового оттока населения из страны. Об этом эксперт заявила на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова, обсуждая итоги экономического развития Молдовы в 2017 году.

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По её словам, молдавская экономика растет за счёт сектора услуг, а экспортирует в основном товары. "Доля товаров в нашей экономике устойчиво из года в год снижается. К примеру, в 1998 году доля товаров в нашем ВВП превышала 40%. Сегодня этот показатель балансирует на уровне 25%, а основным двигателем роста являются услуги – в основном торговля и общественное питание, и прочие, не создающие реальную добавленную стоимость – образование, медицина и т.д. Такая структура услуг – не ориентирована на экспорт, и здесь ничего (за годы после провозглашения независимости, — ред.) не изменилось к величайшему сожалению ", — сказала Шеларь.

Экономический эксперт Виктор Чобану отметил, что хроническая проблема Молдовы – дисбаланс в структуре экспорта и импорта. Как и раньше Молдова, по его словам, экспортирует в два раза меньше, чем импортирует. Таким образом, модель нашей экономики построена на массированном импорте, внутреннем потреблении.

По словам Галины Шеларь, Молдове, кроме традиционно производимых ею товаров, так и не удалось за почти три десятилетия создать какую-то новую отрасль в ответ на потребности мирового спроса.

Эксперт отметила ненормальную ситуация, когда при росте экспорта в одни страны, непременно снижается экспорт в другие, что свидетельствует о весьма ограниченных возможностях национальной экономики.

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"Структура нашей экономики не меняется – весь мир меняется, а мы нет, мы не пытаемся встроиться в этот мир с точки зрения развития, мы инерционно продолжаем двигаться как получается – результаты налицо ".

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.