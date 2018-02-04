Снегопад в Москве: десятки рейсов задержаны, а некоторые отменены

Мощный снегопад внес коррективы в работу московских аэропортов - десятки рейсов задержаны, а некоторые вовсе отменены: за сутки в столице России выпало более половины месячной нормы осадков

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Сильнейший снегопад внес коррективы в работу аэропортов Москвы. Как сообщают СМИ, за сутки в столице России выпало более половины месячной нормы осадков.

Число авиарейсов, задержанных в московских аэропортах, достигло 70, отменены 16, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

Утром в воскресенье во "Внуково — 6 рейсов задержано, Домодедово — 8 рейсов задержано, 16 отменено, в Шереметьево — 56 рейса задержано".

По данным табло Международного аэропорта Кишинева, 4 февраля вылет рейса SU1847 в московский аэропорт Шереметьево перенесен с 11.45 до 12.35.

"В ближайшие 1-2 часа и до конца суток 4 февраля в Московской области и г. Москве ожидается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед; при снеге метель, ветер усилится до 15-20 м/с", — отмечено в Twitter МЧС Москвы.

В ближайшие 1-2 часа и до конца суток 4 февраля в Московской области и г. Москве ожидается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед; при снеге метель, ветер усилится до 15-20 м/с. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) February 4, 2018

​Специалисты ведомства настоятельно рекомендуют "на период действия штормового предупреждения, избегать нахождение под слабоукрепленными конструкциями, деревьями, конструкциями линий электропередачи".