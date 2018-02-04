Опубликовано видео удара по боевикам в Сирии

В сети появилось видео удара по боевикам после их атаки на российский самолет Су-25 в Сирии

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Опубликовано видео удара по боевикам после атаки на российский штурмовик Су-25 в Сирии. Террористы сбили российский самолет 3 февраля. Пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с боевиками.

В министерстве обороны России добавили, что Су-25 шел на малой высоте и пилот предполагал, что зона безопасная для полетов. Министерство обороны РФ заявило, что самолет был сбит из ПЗРК.

Позднее в Минобороны РФ сообщили, что в результате комбинированного удара высокоточным оружием по району в провинции Идлиб, подконтрольному "Джебхат ан-Нусре" (запрещена в РФ), откуда была запущена ракета ПЗРК по российскому Су-25. Таким образом, уничтожено более тридцати боевиков.

Группировка "Джебхат ан-Нусра" взяла на себя ответственность за сбитый Су-25. Об этом сказано в социальных сетях террористов, однако никаких доказательств достоверности этой информации пока нет.

Официальный Вашингтон отметил, что не снабжал оппозиционные группировки в Сирии оружием типа "земля-воздух", и проверит информацию о том, что российский Су-25 был сбит из ПЗРК.