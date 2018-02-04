США признали преимущество России по системам ПВО и высокоточному оружию

Сотрудник Центра новой американской безопасности Пол Шарре заявил, что вооруженные силы США не готовы отразить существующие угрозы: о чем идет речь

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. США не готовы отразить существующие угрозы. Такое заявление сделал старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Пол Шарре в ходе выступления в комитете по вооруженным силам палаты представителей США.

"С сожалением признаю, что отразить угрозы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, Вооруженные силы США не готовы", — говорится в докладе Шарре, с которым ознакомился RT.

© AFP 2018/ DANIEL MIHAILESCU База ПРО США в Румынии - Дамоклов меч над Молдовой

По мнению сотрудника Центра новой американской безопасности, вызовами для Вашингтона являются Москва и Пекин. Так, Китай якобы угрожает американским военным базам "сотнями крылатых и свыше 1000 баллистических ракет", а в Европе Россия обгоняет США сразу по нескольким видам вооружений.

Как отметил Шарре, "способность Соединенных Штатов обеспечить свое военное присутствие в западной части Тихого океана неуклонно падает".

"В Европе ВС США сталкиваются с аналогичными проблемами. Здесь Соединенные Штаты уступают России, которая по сравнению с ними вкладывает больше средств в совершенствование собственного потенциала по нанесению высокоточных ударов большой дальности, а также в модернизацию комплексных систем ПВО, средств и методов радиоэлектронной борьбы", — добавил Шарре.

Он предложил изменить структуру расходов на вооружение армии. В частности, Шарре считает нужным вкладывать больше средств в стратегические бомбардировщики, беспилотники-невидимки и защитные средства радиоэлектронной борьбы.