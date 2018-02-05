Казахстанец выдал себя за девушку и дошел до финала конкурса красоты

Выдав себя за девушку и дойдя до финала,молодой человек из Казахстана,попытался обратить внимание на важность харизмы и второстепенность внешних данных

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Молодой казахстанец Илай Дягилев дошел до финала женского конкурса красоты Miss Virtual Kazakhstan, сообщает Sputnik Казахстан.

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Для участия в этом конкурсе молодой человек отправил свои снимки, на которых он примерил женский образ.

"Между мной и моими друзьями возник спор о красоте. И тогда я решил принять участие в этом конкурсе. Сам я всегда выступал за естественную красоту. Многие девушки однотипные, все одинаково красятся, одеваются и считают, что если они следуют трендам, то они красивы. Я так не считаю", — заявил Илай.

Как считасч молодой человек, прежде в девушках было больше харизмы. Он призвал делать упор именно на нее, а не на макияж и внешность.

Публикация от Конкурс красоты (@missv.kz) Янв 27, 2018 at 11:01 PST

Молодой человек рассказал, что решил разоблачиться, когда понял, что зашел слишком далеко. Для участия в конкурсе прислали заявки около четырех тысяч жительниц страны.

Дягилев подчеркнул, что не призывает к обману или к переодеванию в девушек, а лишь хочет подчеркнуть, как важно отходить от требований стандарта.

"Нужна естественность и индивидуальность каждого человека. Красиво и модно не то, что показывают где-то, а модно и красиво то, что идет именно вам", — резюмировал парень и снялся с участия в конкурсе.

Жюри дисквалифицировало участника, и его место заняла другая претендентка, которая попытается поразить жюри харизмой.