АК-12 и АК-15 — армию России вооружают новыми автоматами

Российская армия начинает получать новые образцы автоматического оружия. Всем известные семейства АКМ и АК-74 постепенно уходят в прошлое

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Новые автоматы приняты на вооружение в Российской армии, об этом сообщает официальная газета Минобороны РФ "Красная звезда".

Речь идет об автоматах Калашникова АК-12 и АК-15 (калибра, соответственно, 5,45 и 7,62 миллиметра, а также автоматах завода имени Дегтярева АЕК-971 и АЕК-973.

АК-12 и АК-15 (образца 2012 и 2015 года) — новейшие модификации в линейке автоматов Калашникова. У автоматов улучшена кучность стрельбы и эргономика. Также на это оружие установлен складной регулируемый приклад.

© Sputnik/ Новый автомат Калашникова АК-12 образца 2012 года, разработанный ОАО "НПО "Ижмаш"

Благодаря встроенным планкам эти автоматы превратились в трансформеры — на них можно моментально установить переднюю рукоятку, подствольный фонарь, лазерный целеуказатель и другие аксессуары. Кроме того, даже в базовой версии имеется возможность быстрой установки всевозможных дульных устройств, включая глушители.

Как сообщается, "дегтяревские" автоматы показали лучшие результаты при стрельбе из неустойчивого положения. Они будут применяться силами специального назначения. А известные всему миру автоматы Калашникова традиционно лидируют по соотношению "надежность — качество — цена, ими будут экипированы общевойсковые подразделения.

© Sputnik/ Александр Вильф Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2015". День второй

Директор по внешним коммуникациям концерна "Калашников" София Иванова подтвердила для российского информационного агентства РИА Новости, что новые автоматы официально приняты на вооружение.

Новое стрелковое оружие является частью специальной боевой экипировки "Ратник", разработанной для армии России.