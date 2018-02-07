Онкозаболевания, их профилактика, лечение: опыт Молдовы и других стран

КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. Онкологические заболевания — одна из основных причин смерти на планете. Смертность от рака занимает второе место в мире — после сердечно-сосудистых заболеваний.
В связи с широкой распространенностью онкологии, ученые всего мира ищут причины возникновения заболевания, его виды, способы лечения и прежде всего способы профилактики рака. Какова ситуация в странах участниках видеомоста, расскажут:
в Кишиневе:
— директор онкологического института Молдовы Лариса КАТРИНИЧ.
В Минске:
— представитель Министерства здравоохранения Беларуси.
В Таллинне:
— химеотерапевт – онколог Северо–эстонской региональной больницы Ольга КОНОВАЛОВА.
В Ереване:
— заведущий отделением лучевой терапии армяно – американского центра здоровья Оганес ВАРДЕВАНЯН.
В Бишкеке:
— заместитель генерального директора по науке Национального центра онкологии и гемодиализа Бакыт Орозбекович ШАИМБЕТОВ;
— заведующий отделом первичной медико-санитарной помощи Управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Министерства здравоохранения КР Кубанычбек Сайназарович КАЛАМАТОВ.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.