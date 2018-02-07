Онкозаболевания, их профилактика, лечение: опыт Молдовы и других стран

В четверг, 8 февраля, в 13.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Кишинев – Минск – Таллин – Ереван – Бишкек на тему: "Проблема онкологических заболеваний, их профилактика и современные методы лечения"

КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. Онкологические заболевания — одна из основных причин смерти на планете. Смертность от рака занимает второе место в мире — после сердечно-сосудистых заболеваний.

В связи с широкой распространенностью онкологии, ученые всего мира ищут причины возникновения заболевания, его виды, способы лечения и прежде всего способы профилактики рака. Какова ситуация в странах участниках видеомоста, расскажут:

в Кишиневе:

— директор онкологического института Молдовы Лариса КАТРИНИЧ.

В Минске:

— представитель Министерства здравоохранения Беларуси.

В Таллинне:

— химеотерапевт – онколог Северо–эстонской региональной больницы Ольга КОНОВАЛОВА.

В Ереване:

— заведущий отделением лучевой терапии армяно – американского центра здоровья Оганес ВАРДЕВАНЯН.

В Бишкеке:

— заместитель генерального директора по науке Национального центра онкологии и гемодиализа Бакыт Орозбекович ШАИМБЕТОВ;

— заведующий отделом первичной медико-санитарной помощи Управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Министерства здравоохранения КР Кубанычбек Сайназарович КАЛАМАТОВ.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.