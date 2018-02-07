В Молдове отметят День памяти погибших в войне в Афганистане, отмечаемый 15 февраля

КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. Празднование Дня памяти погибших в войне в Афганистане будет, как и предыдущие годы, проходить в Молдове на государственной уровне, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова Михаил Мокан.

По его словам, эта дата отмечается 15 февраля, когда в 1989 году "из-за речки" были выведены последние соединения советского контингента войск, 10 лет размещавшихся в некогда дружественном для всего бывшего Союза Афганистане.

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В четверг, 15 февраля, ветераны Афганистана при участии президента и первых лиц правительства и парламента возложат цветы к памятнику Штефану Великому в Кишиневе. Далее ветераны проследуют маршем до мемориала "Сыновьям Родины — вечная памяти" на улице Мирона Костина. Там состоится торжественный митинг и возложения цветов.

В течение 2018 года населенных пунктах, где жили погибшие в Афганистане выходцы из Молдовы, будут в их честь переименованы улицы. А в школах, где они учились, установят мемориальные доски.

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В школах и лицеях пройдут уроки мужества с участием ветеранов войны в Афганистане. Также участники той войны будут встречаться с личным составом национальной армии.

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В Центре культуры и военной истории в Кишиневе откроется экспозиция документов и исторических материалов, посвященных павшим в Афганской войне.

"Афганцам", получившим инвалидность в период войны, будет предоставлена единовременная материальная помощь.