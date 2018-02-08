Социалисты и коммунисты покинули зал заседаний парламента Молдовы

Инцидент в парламенте: две фракции - социалистов и коммунистов - в полном составе покинули зал заседаний парламента, выразив, таким образом, протест против рассмотрения депутатами декларации о "российском вмешательстве в информационную безопасность страны"

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. Первое заседание парламента весенне-летней сессии завершилось скандалом. Партия социалистов выступила против включения в повестку первого пленарного заседания парламента декларации против "российского вмешательства в информационную безопасность", которую инициировало парламентское большинство. Более того — социалисты вместе с коммунистами покинули зал заседаний.

По словам депутата Влада Батрынчи, законодатели должны решать более важные проблемы, накопившиеся за последнее время.

"Есть проблемы, решения которых ждет страна, например, с тарифами, есть также социальные проблемы – пенсии и т.д., а парламент начинает геополитические игры", — отметил депутат.

Кроме того, социалисты предложили включить в проект-декларации об осуждении унионизма – идеи об объединении Молдовы и Румынии. Однако это предложение социалистов, как и другие не были поддержаны большинством.

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"На первом заседании не соблюдается демократия, не включаются важные социальные предложения социалистов. Парламент не интересуют тарифы на газ и другие услуги, не интересует и провокации в адрес государственности страны. Парламент интересует только русофобия", — сказал Батрынча.

Он отметил, что депутаты самой большой фракции в парламенте в связи с этим решили покинуть зал заседаний.

Глава фракции Партии коммунистов Инна Шупак отметила, что их проекты также не были включены в повестку заседания парламента и поэтому также было принято решение покинуть зал заседаний.

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По словам спикера парламента Андриана Канду, происходящее в парламенте – популизм со стороны некоторых партий.