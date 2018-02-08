Автохамы Кишинева - уровень изобретательности зашкаливает

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. Кишиневцы не устают публиковать в соцсетях видеозаписи и фотографии автомобилистов, нарушающих правила дорожного движения и нормы парковки.
Сперва немного юмора, правда, по печальному поводу. Хорошо, что есть в мире живучий автопром!
Улица Василе Александри — не место для слабонервных.
Московский проспект живет по принципу "Извини, подвинься".
Великое стояние на улице Дософтея.
А вот как могут поступить те, у кого нет с собой наклеек СтопХама, но в кармане оказался распылитель.
На улице Богдан Воевод некий автомобилист так спешил, что поставил под угрозу жизни сразу нескольких пешеходов.