Автохамы Кишинева - уровень изобретательности зашкаливает

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. Кишиневцы не устают публиковать в соцсетях видеозаписи и фотографии автомобилистов, нарушающих правила дорожного движения и нормы парковки.

Сперва немного юмора, правда, по печальному поводу. Хорошо, что есть в мире живучий автопром!

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Улица Василе Александри — не место для слабонервных.

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Московский проспект живет по принципу "Извини, подвинься".

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Великое стояние на улице Дософтея.

А вот как могут поступить те, у кого нет с собой наклеек СтопХама, но в кармане оказался распылитель.

На улице Богдан Воевод некий автомобилист так спешил, что поставил под угрозу жизни сразу нескольких пешеходов.