Без купюр: о политических итогах 2017 года и главных событиях 2018 в Молдове

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. О важнейших политических событиях, повлиявших на Молдову и её граждан в 2017 году; о парламентских выборах и других событиях, которые ожидают РМ в нынешнем 2018 году, будут говорить эксперты:
— политик, депутат Парламента 12 и 13 созывов, исполнительный секретарь Партии социалистов Республики Молдовы в 1998—2013 гг. Валентин КРЫЛОВ.
— политолог Корнелиу ЧУРЯ.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.