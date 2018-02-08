Без купюр: о политических итогах 2017 года и главных событиях 2018 в Молдове

В пятницу, 9 февраля, в 12.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн трансляция на тему: "Политические итоги 2017 года и главные события 2018 в Молдове"

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. О важнейших политических событиях, повлиявших на Молдову и её граждан в 2017 году; о парламентских выборах и других событиях, которые ожидают РМ в нынешнем 2018 году, будут говорить эксперты:

— политик, депутат Парламента 12 и 13 созывов, исполнительный секретарь Партии социалистов Республики Молдовы в 1998—2013 гг. Валентин КРЫЛОВ.

— политолог Корнелиу ЧУРЯ.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.