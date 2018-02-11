Эти даты самые благоприятные для свадеб или рождения ребенка

Как выбранная дата для того или иного события сказывается на его успешности

Кишинев, 11 фев — Sputnik. Существует мнение, что от даты, выбранной для проведения свадьбы, рождения ребенка или просто похода к врачу, зависит не только успешность мероприятия, но и дальнейшее благополучие. Особенно суеверные люди готовы даже изменить намеченные планы, если уверенны, что день не является для них благоприятным. Для того, чтобы выбрать наиболее удачный день для какого-либо события, некоторые люди обращаются к помощи нумерологии.

Так, по мнению астрологов и нумерологов, если принять решение в «неверный день», то оно, несомненно, окажется ошибочным. А если назначить свадьбу на нерасполагающую к данному событию дату, то брак станет несчастливым, а может, и приведет к разводу.

«Все зависит не только от числа, но и от того, в каком положении находится луна. Благодаря этому можно вычислить, какой день является благоприятным для того или иного события», — говорит астролог Лучия Палий.

По словам эксперта существует такое понятие как отрицательные лунные дни. В этот период, как правило, происходит больше всего аварий, различных ссор и конфликтов. Специалисты рекомендуют в эти дни отказываться от проведения операций, и даже, от рождения детей.

«К счастью, сейчас есть масса медицинских способов ускорить или задержать рождение ребенка. Зачастую, если у малыша проблемы со здоровьем, — то, скорее всего, он просто родился в неправильный день», — заявила Лучия Палий.

Астролог также рассказала о том, что в каждом месяце есть дни, которые не пойдут на пользу различным начинаниям.

«В астрологии есть такое явление, когда Луна переходит из знака в знак, тогда у нее нет конкретного курса. Это означает, что любое дело, начатое в этот период не будет иметь никакого развития. Как бы вы не старались, дело не увенчается успехом», — говорит Лучия Палий.

Так, для каждого события есть наиболее благоприятная дата, которую можно выяснить при помощи нумерологии, и дабы потом не мучиться над вопросом, почему дело пошло не так, как планировалось, лучше заранее проверить располагает ли день к тому или иному событию.