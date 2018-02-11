В одиночку – проще: психолог о том, почему брак стал невостребованным

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik, Елена Сибова. Свадьба всегда была важным и значимым событием в жизни каждого человека. Но если раньше к ней был подход "один раз и на всю жизнь", то сейчас второе, и даже третье замужество или женитьба стали достаточно частым явлением. По данным статистики, в 2017 году в Молдове было зарегистрировано почти 20 тысяч браков и 9 тысяч разводов. По словам психологов, данные показатели говорят не об участившихся разводах, а о том, что жениться стали реже. Психолог Ольга Нисенбойм рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, что чаще всего становится причиной расторжения браков.

"Разводятся обычно по двум причинам. Первая заключается в том, что людям становится более комфортно жить в одиночку, а вторая связана с тем, что ценности меняются. Люди начинают больше ценить свободу и какие-то личные интересы, а не брак и семью", — заявила Ольга Нисенбойм.

Стереотип о том, что в семье муж должен зарабатывать деньги, а жена сидеть дома у плиты давно канул в Лету. Эмансипация женщин в современном мире набирает стремительные обороты. Если раньше девушки стремились, как можно быстрее выйти замуж, дабы обеспечить свое будущее, то теперь они с этим не спешат. Все чаще можно увидеть женщин на посту руководителей, которые, как правило, строя карьеру, отводят семью на второй план.

"У людей сейчас просто нет причин для того, чтобы жениться. Если раньше просто было проще вести домохозяйство вдвоем, то сейчас люди прекрасно справляются с этим в одиночку. Даже для того, чтобы воспитывать ребенка, уже необязательно создавать семью", — отметила собеседница.

Не секрет, что еще одной проблемой становятся отношения на расстоянии. Особенно это актуально в Молдове, где в большинстве семей один из супругов вынужден уезжать на работу за границу. По словам психолога, это, безусловно, сказывается на отношениях, и впоследствии может привести к разводу.

"Эта проблема безусловно связана с уровнем жизни. Чем более развита страна и чем выше там уровень жизни, тем больше там одиноких людей. Функция брака как таковая, она теряет свою обязательность", — подчеркнула психолог.

Как отметила Ольга Нисенбойм, стоит ожидать, что со временем люди станут жениться еще реже.