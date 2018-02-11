В одиночку – проще: психолог о том, почему брак стал невостребованным

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik, Елена Сибова. Свадьба всегда была важным и значимым событием в жизни каждого человека. Но если раньше к ней был подход "один раз и на всю жизнь", то сейчас второе, и даже третье замужество или женитьба стали достаточно частым явлением. По данным статистики, в 2017 году в Молдове было зарегистрировано почти 20 тысяч браков и 9 тысяч разводов. По словам психологов, данные показатели говорят не об участившихся разводах, а о том, что жениться стали реже. Психолог Ольга Нисенбойм рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, что чаще всего становится причиной расторжения браков.
"Разводятся обычно по двум причинам. Первая заключается в том, что людям становится более комфортно жить в одиночку, а вторая связана с тем, что ценности меняются. Люди начинают больше ценить свободу и какие-то личные интересы, а не брак и семью", — заявила Ольга Нисенбойм.
"У людей сейчас просто нет причин для того, чтобы жениться. Если раньше просто было проще вести домохозяйство вдвоем, то сейчас люди прекрасно справляются с этим в одиночку. Даже для того, чтобы воспитывать ребенка, уже необязательно создавать семью", — отметила собеседница.
Не секрет, что еще одной проблемой становятся отношения на расстоянии. Особенно это актуально в Молдове, где в большинстве семей один из супругов вынужден уезжать на работу за границу. По словам психолога, это, безусловно, сказывается на отношениях, и впоследствии может привести к разводу.
"Эта проблема безусловно связана с уровнем жизни. Чем более развита страна и чем выше там уровень жизни, тем больше там одиноких людей. Функция брака как таковая, она теряет свою обязательность", — подчеркнула психолог.
Как отметила Ольга Нисенбойм, стоит ожидать, что со временем люди станут жениться еще реже.