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Детей из молдавских школ могут лишить образования

© Fotolia/ Tyler Olson
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С 1 сентября 2018 года педагогам в Молдове, не получившим дипломом магистра, запретят осуществлять преподавательскую деятельность

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik, Елена Сибова. Изменения в Кодексе об образовании, вступающие в силу 1 сентября текущего года, обяжут всех педагогов лицеев обладать дипломом магистра. Согласно данному нововведению, те, у кого не будет соответствующего диплома, уже не смогут заниматься преподавательской деятельностью. Исключение составляют педагоги, получившие образование до введения Болонской системы.

"По всей вероятности, для того, чтобы получить диплом магистра педагогам придется проходить какую-то переподготовку, курсы, сдавать экзамены. Если это действительно окажется так, думаю, будет принято крайне неграмотное решение", — заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова председатель профсоюза науки и образования Дмитрий Иванов.

В связи с такими переменами возникает вопрос, а не приведет ли это к тому, что скоро в школах совсем не останется педагогов? 

Учитель в классе
© Sputnik/ Alexander Kryazhev
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Поднимая планку все выше, молдавские власти, видимо, не задумываются о том, что молодые люди, и без того не желающие связывать свою жизнь с профессией учителя, и вовсе перестанут выбирать эту специальность при поступлении в ВУЗ. И виной тому не только низкая заработная плата, но и то, что профессия педагога теряет свою престижность среди молодежи. Все больше студентов пробуют свои силы в бизнесе, экономике — тех сферах, которые могут принести хороший доход.

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По словам председателя профсоюза науки и образования Дмитрия Иванова, на факультет педагогики редко поступают те, кто считает эту профессию своим призванием. Чаще студентами оказываются те, кому по различным причинам не удалось поступить на другие факультеты. Так, молодые люди, пополняя в ВУЗах ряды потенциальных педагогов, заранее знают, что никогда работать по своей специальности не будут.

И если уже и в столице ощущается острая нехватка педагогических кадров, то что говорить о молдавских селах? Там учителям приходится вести и 3, и 4 предмета, порой даже совсем отдаленные от их специализации.

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Стремительно бегущие из сел педагоги явно, не торопятся в университеты за дипломом магистра. Если даже высококвалифицированные специалисты уезжают из Молдовы, можно ли предположить, что молодой человек, получивший диплом магистра поедет в село преподавать местным школьникам, которые, в свою очередь, идя за несколько километров в школу соседнего села, вряд ли задумываются о том, преподает ли им учитель с дипломом бакалавра, лиценциата или магистра.

В итоге, желая повысить качество образования в стране, инициаторы данного законопроекта могут просто оставить школы без учителей.

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Теги:
педагоги, диплом, школы, образование, Молдова, Общество
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