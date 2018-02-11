Инвалид-колясочник о суровой неевропейской действительности Кишинева

Звукооператор радиостудии Sputnik Молдова, человек с ограниченными возможностями Анатолий Беров рассказал о том, насколько соответствуют лозунги об европейском Кишиневе реальным условиям жизни "колясочников" в столице

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik, Андрей Петрик. "Колясочники" Кишинева выходят в зимние месяцы на серые, неубранные улицы столицы, чтобы столкнуться с отсутствием сколь-либо видимого комфорта, еще раз воочию убедиться, что европейская столица существует, только не здесь, а где-нибудь за рубежом.

И если в летние месяцы ставшая уже привычной картина серой густой пыли у бордюров главных улиц города, сдобренная едким, пронзительным и ядовитым запахом со стороны очистных сооружений, стала пусть неудобной, но привычной для кишиневцев, то зимой замерзший вперемешку с грязью лед — это испытание не для слабонервных.

Ярким штрихом к неевропейской действительности города становится гололед, когда кишиневцы вынуждены ходить по улицам, цепляясь за деревья, изгороди и кусты, лишь бы не пополнить статистику попавших в БСМП с переломами. Однако особо проблематично передвигаться по такому городу тем, кто волею судьбы оказался прикованным к коляске — людям с ограниченными возможностями. Их проблемы, похоже, волнуют власти города в последнюю очередь.

Когда пандус — в диковинку

Для "колясочников" город и вовсе стал полосой препятствий, средой выживания, где мало кого волнует, как человек, лишенный возможности ходить, должен передвигаться по этим серым, плохо приспособленным для обычного человека каменным джунглям.

О том, как справляется с этим испытанием наш коллега — звукооператор радиостудии Sputnik Молдова Анатолий Беров, рассказал он сам.

© Sputnik / Miroslav Rotari Мнение: на пособие по инвалидности в Молдове не выжить

"В принципе, лозунги об "европейской столице" никак не соответствуют действительности, хотя бы на уровне людей с ограниченными возможностями. Как пример: в Госуниверситете, где я учился, пандус был лишь при входе в корпус, а на этаж мне приходилось ползти на руках и просить однокурсников, чтобы помогли поднять коляску. Нет пандусов и при входе в большинство медицинских учреждений. Лифты в них давно не работают, приходится также вскарабкиваться по лестнице", — с горечью рассказал Беров.

По словам собеседника, "колясочники" также испытывают большие трудности, когда им надо попасть в одно из государственных учреждений по какому-либо "бюрократическому вопросу". В большинстве этих ведомств людям с ограниченными возможностями также приходится полагаться на случай и на то, что один из посетителей не пройдет мимо и поможет "колясочнику" добраться до кабинета нужного чиновника.

"Единственное, где нет проблем с попаданием в помещение — здания супермаркетов. И тут мы должны благодарить не их администрацию, а саму систему торговли, которая предусматривает, что из крупных торговых центров покупатели, как правило, вывозят товар целыми тележками. Если бы этого процесса, завязанного на крупных прибылях, не было, вряд ли кто-нибудь озаботился бы проблемами инвалидов", — отметил собеседник.

Яркое свидетельство сказанному, по словам собеседника, более малые по объемам продаж магазины. Здесь, как говорится, простому пешеходу бы подняться по крутым ступеням, а не человеку, прикованному к коляске.

Кишиневский подземный "ад"

Особым испытанием для "колясочников" в Кишиневе, по словам Анатолия Берова, становится переход через дорогу. Хорошо, если поблизости есть светофор и съезд с бордюра. Когда таких условий нет, то человек, прикованный к инвалидному креслу, должен, что называется, выкручиваться из ситуации так, как считает нужным.

"Хорошо, если люди помогут спуститься с крутого бордюра а на той стороне улицы подняться на другой. Если никого рядом никого нет, приходится ехать по дороге, пересекать автомагистраль в неположенном месте. Про подземные переходы я вообще молчу, там простому пешеходу, дай Бог, ноги не переломать. А "колясочнику" вообще нереально спуститься в эту муниципальную преисподню. То, что в примэрии называют пандусами в подземках, лучше подходит для движения крупного железнодорожного состава", — заявил Анатолий.

Немного об "европейскости" столицы и безработице

То, что наш коллега — звукорежиссер радиостудии Sputnik Молдова — работает и показал себя как профессионал, это — исключение из печальной статистики неудобств и равнодушия работодателей к людям с ограниченными возможностями.

Как правило, работодатель отказывает в трудоустройстве людям из этой категории граждан, не желая брать на себя повышенные социальные обязательства.

Конечно, в Кишиневе есть предприятия, которые предоставляют рабочие места людям с ограниченными возможностями. Но их — капля в море, а большинство из этих людей вынуждены выживать на нищенское пособие.

К примеру, в столице Литвы — Вильнюсе — вопрос о трудоустройстве людей, которые у нас в Молдове считаются не вполне трудоспособными и довольствуются лишь пособием по инвалидности, решен на более высоком уровне. Там созданы специализированные центры, где такие граждане могут собственными руками создавать сувениры, писать картины, которые затем продаются в специализированных магазинах и, надо сказать, пользуются спросом у жителей города и туристов.

У нас, к сожалению, разговоры о европейских ценностях, как правило, остаются лишь словами, красивой оберткой и фантиком, развернув который вместо "сладкой европейской конфеты" человек в коляске натыкается на пустоту.