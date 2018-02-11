Свадебные традиции, которые больше не в моде

Что изменилось в свадебной моде, об ушедших в прошлое свадебных традициях, а также о том, как их можно обыграть, рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова, свадебный организатор Кристина Подорникова

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik, Ольга Паскару. Прогресс не стоит на месте, поэтому вместе с ним изменяется и свадебная мода. Свадебный распорядитель Кристина Подорникова считает, что хотя любая свадьба — это череда определённых традиций и обрядов, которые формировались веками, есть традиции, которые давно изжили себя и потихоньку исчезают из свадебных церемоний.

Выкуп невесты

Он потерял свою актуальность. На данный момент обряд ушел в прошлое — невесты все чаще предпочитают провести своё утро в отеле. Там удобней подготовиться к торжеству. Кроме того, многие пары живут вместе уже до свадьбы.

Наряды молодоженов

В моде царит разнообразие, касается оно и свадебных платьев. Теперь самое главное платье в жизни женщины не обязательно должно быть белым и пышным. Уже несколько лет дизайнеры выпускают цветные и легкого кроя варианты.

Образ жениха стал более демократичным и непринужденным. Специалисты рекомендуют забыть строгий черный костюм, хотя это классика. И даже однотонный синий костюм больше не актуален.



Оформление залов

Украшение зала шариками и одной цветовой гаммой к счастью уже не пользуется популярностью среди молодоженов.

"Долгое время одноцветный декор господствовал в свадебной моде. Невеста просто выбирала свой любимый цвет, декораторы резали метры ткани для украшения ресторана, а флористы составляли букет — обязательно и непременно одного оттенка. Выглядит такой декор плоско и не эстетично, а от обилия одного и того же цвета рябит в глазах. В моде лаконичный декор на европейский манер, теперь оформление —возможность выразить уникальную историю пары", — отмечает эксперт.

Ушли в прошлое и кольца на лимузинах.



Фотосессия

Кристина Подорникова считает, что для гостей и молодоженов становится утомительным в день свадьбы проводить фотосессии. Лучше всего сделать съемку пары до свадебной церемонии, а на фотографии с гостями выделить время перед банкетом.

Букет невесты

Сложно представить свадебное торжество без столь популярного обычая, как бросать букет невесты. Однако данная традиция также теряет свою актуальность. Ведь возраст, в котором люди вступают в брак увеличился. Мало найдется подруг, желающих подпрыгивать за букетом, когда большинство из них пришли на праздник уже с мужьями.

Снятие фаты

Все больше невест не желают расставаться с фатой на своем празднике, и считают это пережитком прошлого.

"Отдельно стоит отметить, что данный обряд не добавит красоты вашим свадебным снимкам, поэтому мы стараемся уходить от этого. Но если все-таки нанаши (посаженные родители) настаивают на этом, я предлагаю надеть аккуратный гипюровый фартук", — отметила эксперт.



Подвязка невесты

Такая традиция, как кидать подвязку невесты, также исчезает, «все больше пар склоняются к тому, что снимать эту интимную деталь гардероба невесты при всех гостях — не этично. Поэтому альтернативным вариантом может послужить цветок из букета, записная книжка с контактами холостых знакомых или другой аксессуар".

© Sputnik/ Eugene Odinokov Платье с подзарядкой: новое веяние молдавской моды

Свидетели

Роль свидетелей на свадебном торжестве постепенно утрачивает свой смысл.

Раньше им отводились важные обязанности на свадьбах. На данный момент, их роль стала символичной: в их помощи не нуждаются ни в процессе подготовки к торжеству, ни на самой свадьбе. Поэтому молодожены все чаще обходятся без свидетелей.

Тем не менее, свадебный эксперт советует не отказываться от всех свадебных традиций, а советует их модернизировать.

"Очень красивая традиция делить калач невесты. Многие молодожены красиво обыгрывают этот обряд при помощи танцоров. Некоторые невесты сами украшают калач и дарят его жениху", — отмечает Кристина Подорникова.

Что касается выкупа невесты, эксперт замечает, что в настоящее время существует много аналогичных и современных вариантов. В первую очередь, всё зависит от пожеланий молодоженов и их родителей.

"Этот обычай можно заменить красивой встречей, которая станет еще одним приятным моментом в свадебный день и подарит не только бурю эмоций, но и трогательные свадебные фотографии", — заключила собеседница.