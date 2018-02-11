На борту рухнувшего в Подмосковье Ан-148 находились более 70 человек

Уточняется информация о пропавшем в Подмосковье пассажирском самолете: на его борту находятся порядка 70 человек

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. На борту рухнувшего в Подмосковье Ан-148 "Саратовских авиалиний", вылетевшего из Домодедово, находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

"На борту Ан-148 "Саратовских авиалиний", вылетевшего из Домодедово, 65 пассажиров и 6 членов экипажа", — сказал РИА Новости источник в экстренных службах.

Сообщается, что самолет упал в поле в Раменском районе Подмосковья.

"Лежит в поле в Раменском районе, спасатели еще не добрались", — сказал источник в экстренных службах.

По его словам, самолет увидели с воздуха. Продолжение темы - здесь>>>