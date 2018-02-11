Когда начнется бум электромобилей в Молдове

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Крупнейшие мировые автомобильные компании начинают массовое производство электромобилей в 2019 году. Как в ближайшие годы изменится мировой и отечественный авторынок? Как быстро электромобили вытеснят традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания? Эти и другие вопросы станут предметом обсуждения специалистов из стран СНГ и ЕС.
Участники:
в Кишиневе:
— директор автосалона Николай НЕКРАСОВ.
В Киеве:
— генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег НАЗАРЕНКО.
В Минске:
— исполнительный директор ассоциации "Возобновляемая энергетика", доктор философии МАИТ в области информационных технологий Владимир НИСТЮК.
В Таллинне:
— председатель правления фирмы по предоставлению услуг электротакси Эрмо КОНТСОН.
В Бишкеке:
— заместитель директора Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при правительстве Кыргызстана Арсен РЫСПЕКОВ.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова