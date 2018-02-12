Как в Кишиневе отметят 29-летие вывода советских войск из Афганистана - возложение цветов, Марш Памяти, оружейный салют

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Через три дня Молдова и многие другие страны будут отмечать 29-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. В нашей стране эта дата, 15 февраля, официально названа Днем памяти погибших в Афганистане. Таковых среди советских военнослужащих из Молдовы — 301 человек.

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В этот день в Кишиневе, в Кафедральном соборе, в 9.00 начнется торжественная панихида по погибшим в войне в Афганистане. В 10.40 состоится возложение цветов к памятнику Штефану Великому.

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Затем ветераны-афганцы пройдут Маршем Памяти от центральной площади мемориального комплекса "Сыновьям Родины — вечная память", что на улице Мирона Костина. Там состоится торжественный митинг с участием первых лиц государства и руководства Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова, а затем — церемония возложения цветов и отдания воинских почестей с оружейным салютом и минутой молчания.

А вот как в прошлые годы в Кишиневе отмечали этот день и другие памятные для ветеранов-афганцев даты: