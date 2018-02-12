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Ветераны Афганистана

Как в Кишиневе отметят 29-летие вывода советских войск из Афганистана

© Sputnik / Miroslav Rotari
Новости
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Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (333)
16410

Как в Кишиневе отметят 29-летие вывода советских войск из Афганистана - возложение цветов, Марш Памяти, оружейный салют

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Через три дня Молдова и многие другие страны будут отмечать 29-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. В нашей стране эта дата, 15 февраля, официально названа Днем памяти погибших в Афганистане. Таковых среди советских военнослужащих из Молдовы — 301 человек.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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В этот день в Кишиневе, в Кафедральном соборе, в 9.00 начнется торжественная панихида по погибшим в войне в Афганистане. В 10.40 состоится возложение цветов к памятнику Штефану Великому.

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Затем ветераны-афганцы пройдут Маршем Памяти от центральной площади мемориального комплекса "Сыновьям Родины — вечная память", что на улице Мирона Костина. Там состоится торжественный митинг с участием первых лиц государства и руководства Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова, а затем — церемония возложения цветов и отдания воинских почестей с оружейным салютом и минутой молчания.

А вот как в прошлые годы в Кишиневе отмечали этот день и другие памятные для ветеранов-афганцев даты:

  • Мероприятия на мемориале Сыновьям Родины – вечная память
    Мероприятия на мемориале "Сыновьям Родины – вечная память"
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Ветеран Афганистана Сергей Граур
    Ветеран Афганистана Сергей Граур
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Ветераны Афганистана Виктор Цуркан, Сергей Граур и Михаил Мокан
    Ветераны Афганистана Виктор Цуркан, Сергей Граур и Михаил Мокан
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Мероприятия на мемориале Сыновьям Родины – вечная память
    Мероприятия на мемориале "Сыновьям Родины – вечная память"
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Ветераны Афганистана
    Ветераны Афганистана
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Ветераны Афганистана
    Ветераны Афганистана
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Ветераны Афганистана
    Ветераны Афганистана
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Ветераны Афганистана
    Ветераны Афганистана
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Мероприятия на мемориале Сыновьям Родины – вечная память
    Мероприятия на мемориале "Сыновьям Родины – вечная память"
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Мероприятия на мемориале Сыновьям Родины – вечная память
    Мероприятия на мемориале "Сыновьям Родины – вечная память"
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Мероприятия на мемориале Сыновьям Родины – вечная память
    Мероприятия на мемориале "Сыновьям Родины – вечная память"
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Мероприятия на мемориале Сыновьям Родины – вечная память
    Мероприятия на мемориале "Сыновьям Родины – вечная память"
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Годовщина ввода советских войск в Афганистан
    Годовщина ввода советских войск в Афганистан
    © Sputnik/ Николай Костыркин
  • Годовщина ввода советских войск в Афганистан
    Годовщина ввода советских войск в Афганистан
    © Sputnik/ Николай Костыркин
  • Годовщина ввода советских войск в Афганистан
    Годовщина ввода советских войск в Афганистан
    © Sputnik/ Николай Костыркин
  • Годовщина ввода советских войск в Афганистан
    Годовщина ввода советских войск в Афганистан
    © Sputnik/ Николай Костыркин
  • Годовщина ввода советских войск в Афганистан
    Годовщина ввода советских войск в Афганистан
    © Sputnik/ Николай Костыркин
  • Годовщина ввода советских войск в Афганистан
    Годовщина ввода советских войск в Афганистан
    © Sputnik/ Николай Костыркин
  • Афганцы - участники парада в День независимости
    "Афганцы" - участники парада в День независимости
    архив Михаила Карпа
  • Михаил Мокан и Ион Коробчан на мемориале воинам-интернационалистам в Кишиневе
    Михаил Мокан и Ион Коробчан на мемориале воинам-интернационалистам в Кишиневе
    архив Михаила Мокана
  • Годовщина вывода советских войск из Афганистана
    Годовщина вывода советских войск из Афганистана
    © Sputnik/ Мирослав Ротарь
  • Годовщина вывода советских войск из Афганистана
    Годовщина вывода советских войск из Афганистана
    © Sputnik/ Мирослав Ротарь
  • Мероприятия на мемориале Сыновьям Родины – вечная память
    Мероприятия на мемориале "Сыновьям Родины – вечная память"
    © Sputnik/ Мирослав Ротарь
  • Мероприятия на мемориале Сыновьям Родины – вечная память
    Мероприятия на мемориале "Сыновьям Родины – вечная память"
    © Sputnik/ Мирослав Ротарь
  • Годовщина вывода советских войск из Афганистана
    Годовщина вывода советских войск из Афганистана
    © Sputnik/ Мирослав Ротарь
  • Официальные лица возлагают венки к памятнику выходцам из Молдовы, не вернувшимся из Афганистана.
    Официальные лица возлагают венки к памятнику выходцам из Молдовы, не вернувшимся из Афганистана.
    © Sputnik/ Мирослав Ротарь
  • Годовщина вывода советских войск из Афганистана
    Годовщина вывода советских войск из Афганистана
    © Sputnik/ Мирослав Ротарь
  • Мероприятия на мемориале Сыновьям Родины – вечная память
    Мероприятия на мемориале "Сыновьям Родины – вечная память"
    © Sputnik/ Мирослав Ротарь
  • Годовщина вывода советских войск из Афганистана
    Годовщина вывода советских войск из Афганистана
    © Sputnik/ Мирослав Ротарь
  • Мероприятия на мемориале Сыновьям Родины – вечная память
    Мероприятия на мемориале "Сыновьям Родины – вечная память"
    © Sputnik/ Мирослав Ротарь
  • Экс-министр обороны Молдовы Виктор Гайчук
    Экс-министр обороны Молдовы Виктор Гайчук
    © Sputnik/ Мирослав Ротарь
  • Мероприятия на мемориале Сыновьям Родины – вечная память
    Мероприятия на мемориале "Сыновьям Родины – вечная память"
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    Память поколений не прерывается.
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  • После официальной части - праздничный стол: солдатская каша, приготовленная на полевой кухне.
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  • А дети фотографируются на бронетранспортере.
    А дети фотографируются на бронетранспортере.
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  • Годовщина вывода советских войск из Афганистана
    Годовщина вывода советских войск из Афганистана
    © Sputnik/ Мирослав Ротарь
  • Годовщина вывода советских войск из Афганистана
    Годовщина вывода советских войск из Афганистана
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  • Памятный марш к мемориалу Сыновьям Родины - вечная память в секторе Рышкань
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  • Годовщина вывода советских войск из Афганистана
    Годовщина вывода советских войск из Афганистана
    © Sputnik/ Мирослав Ротарь
  • Премьер-министр Молдовы Павел Филип и председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Михаил Мокан.
    Премьер-министр Молдовы Павел Филип и председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Михаил Мокан.
    © Sputnik/ Мирослав Ротарь
  • Годовщина вывода советских войск из Афганистана
    Годовщина вывода советских войск из Афганистана
    © Sputnik/ Мирослав Ротарь
1 / 43
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мероприятия на мемориале "Сыновьям Родины – вечная память"
Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (333)

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Теги:
афганцы, ветераны, День памяти погибших в Афганистане, Союз ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова, Афганистан, Молдова, Кишинев, Общество
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