Как в Кишиневе отметят 29-летие вывода советских войск из Афганистана

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Через три дня Молдова и многие другие страны будут отмечать 29-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. В нашей стране эта дата, 15 февраля, официально названа Днем памяти погибших в Афганистане. Таковых среди советских военнослужащих из Молдовы — 301 человек.
В этот день в Кишиневе, в Кафедральном соборе, в 9.00 начнется торжественная панихида по погибшим в войне в Афганистане. В 10.40 состоится возложение цветов к памятнику Штефану Великому.
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Затем ветераны-афганцы пройдут Маршем Памяти от центральной площади мемориального комплекса "Сыновьям Родины — вечная память", что на улице Мирона Костина. Там состоится торжественный митинг с участием первых лиц государства и руководства Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова, а затем — церемония возложения цветов и отдания воинских почестей с оружейным салютом и минутой молчания.
А вот как в прошлые годы в Кишиневе отмечали этот день и другие памятные для ветеранов-афганцев даты:
- Мероприятия на мемориале "Сыновьям Родины – вечная память"© Sputnik / Miroslav Rotari
- Ветеран Афганистана Сергей Граур© Sputnik / Miroslav Rotari
- Ветераны Афганистана Виктор Цуркан, Сергей Граур и Михаил Мокан© Sputnik / Miroslav Rotari
- Мероприятия на мемориале "Сыновьям Родины – вечная память"© Sputnik / Miroslav Rotari
- Ветераны Афганистана© Sputnik / Miroslav Rotari
- Ветераны Афганистана© Sputnik / Miroslav Rotari
- Ветераны Афганистана© Sputnik / Miroslav Rotari
- Ветераны Афганистана© Sputnik / Miroslav Rotari
- Мероприятия на мемориале "Сыновьям Родины – вечная память"© Sputnik / Miroslav Rotari
- Мероприятия на мемориале "Сыновьям Родины – вечная память"© Sputnik / Miroslav Rotari
- Мероприятия на мемориале "Сыновьям Родины – вечная память"© Sputnik / Miroslav Rotari
- Мероприятия на мемориале "Сыновьям Родины – вечная память"© Sputnik / Miroslav Rotari
- Годовщина ввода советских войск в Афганистан© Sputnik/ Николай Костыркин
- Годовщина ввода советских войск в Афганистан© Sputnik/ Николай Костыркин
- Годовщина ввода советских войск в Афганистан© Sputnik/ Николай Костыркин
- Годовщина ввода советских войск в Афганистан© Sputnik/ Николай Костыркин
- Годовщина ввода советских войск в Афганистан© Sputnik/ Николай Костыркин
- Годовщина ввода советских войск в Афганистан© Sputnik/ Николай Костыркин
- "Афганцы" - участники парада в День независимостиархив Михаила Карпа
- Михаил Мокан и Ион Коробчан на мемориале воинам-интернационалистам в Кишиневеархив Михаила Мокана
- Годовщина вывода советских войск из Афганистана© Sputnik/ Мирослав Ротарь
- Годовщина вывода советских войск из Афганистана© Sputnik/ Мирослав Ротарь
- Мероприятия на мемориале "Сыновьям Родины – вечная память"© Sputnik/ Мирослав Ротарь
- Мероприятия на мемориале "Сыновьям Родины – вечная память"© Sputnik/ Мирослав Ротарь
- Годовщина вывода советских войск из Афганистана© Sputnik/ Мирослав Ротарь
- Официальные лица возлагают венки к памятнику выходцам из Молдовы, не вернувшимся из Афганистана.© Sputnik/ Мирослав Ротарь
- Годовщина вывода советских войск из Афганистана© Sputnik/ Мирослав Ротарь
- Мероприятия на мемориале "Сыновьям Родины – вечная память"© Sputnik/ Мирослав Ротарь
- Годовщина вывода советских войск из Афганистана© Sputnik/ Мирослав Ротарь
- Мероприятия на мемориале "Сыновьям Родины – вечная память"© Sputnik/ Мирослав Ротарь
- Экс-министр обороны Молдовы Виктор Гайчук© Sputnik/ Мирослав Ротарь
- Мероприятия на мемориале "Сыновьям Родины – вечная память"© Sputnik/ Мирослав Ротарь
- Память поколений не прерывается.© Sputnik/ Мирослав Ротарь
- После официальной части - праздничный стол: солдатская каша, приготовленная на полевой кухне.© Sputnik/ Мирослав Ротарь
- А дети фотографируются на бронетранспортере.© Sputnik/ Мирослав Ротарь
- Годовщина вывода советских войск из Афганистана© Sputnik/ Мирослав Ротарь
- Годовщина вывода советских войск из Афганистана© Sputnik/ Мирослав Ротарь
- Памятный марш к мемориалу "Сыновьям Родины - вечная память" в секторе Рышкань© Sputnik/ Мирослав Ротарь
- БТР-80 - советская боевая машина, которая была на вооружении в годы Афганской войны© Sputnik/ Мирослав Ротарь
- Салютная команда построена© Sputnik/ Мирослав Ротарь
- Годовщина вывода советских войск из Афганистана© Sputnik/ Мирослав Ротарь
- Премьер-министр Молдовы Павел Филип и председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Михаил Мокан.© Sputnik/ Мирослав Ротарь
- Годовщина вывода советских войск из Афганистана© Sputnik/ Мирослав Ротарь