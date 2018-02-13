О чем договорились и.о. мэра Кишинева и "афганцы" Молдовы

Председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Михаил Мокан попросил и.о.главы администрации Кишинева Силвию Раду убрать все торговые точки и аттракционы с территории мемориала "Сыновьям Родины — вечная память" в "Парке Афганцев".

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Территория столичного мемориала "Сыновьям Родины — вечная память", посвященного памяти павших в Афганской войне, в скором времени будет освобождена от торговых точек, сообщил во вторник корреспонденту Sputnik председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова Михаил Мокан.

"В ходе встречи с представителями ветеранских организаций Сильвия Раду выразила солидарность с позицией ветеранов Афганистана в вопросе отказа продления авторизации коммерческим агентам, имеющим торговые точки на территории мемориала — а это вся территория парка на улице Мирона Костина", — отметил Мокан.

По его словам, проблема присутствия торговых точек на мемориале "афганцев" насчитывает уже несколько лет.

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"Довольно давно там стали появляться пункты продажи мороженного, сладостей и других товаров, а, следовательно, мемориальный комплекс "украсили" холодильники, затем киоски в которых торговали спиртными напитками. Позже к ним добавились различные аттракционы для детей. "Увенчали" этот процесс тележки с кофе, собирающие вокруг себя не только молодежь, но еще и сомнительных субъектов, порою, по словам, очевидцев, ведущих себя крайне неадекватно. Нередки и ссоры, драки вокруг пивных мест. И все это творится в месте, где должны чтить память наших соотечественников, сложивших свои головы войне в Афганистане", — объяснил Мокан.

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Он добавил, что подростки на скейтах используют гранитные плиты с именами погибших как трамплины для своих трюков. Хулиганы оставляют граффити на конструкциях мемориала.

"Святое для многих жителей Кишинева и всей Молдовы место, куда приходят преклонить колено и почтить память героев, стало базарно-развлекательным "пятачком", что оскорбляет память павших и честь и достоинство живых ветеранов Афганистана", — считает Мокан.