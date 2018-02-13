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Задержанный член диверсионно-террористической группы, обезвреженной ФСБ РФ в Москве

Потенциального насильника из Молдовы схватили на Украине

© Photo: Public relations center of Federal Security Service
Новости
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На Украине задержали гражданина Молдовы, подозреваемого в изнасиловании

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Украинские пограничники задержали 23-летнего гражданина Молдовы, который находился в международном розыске.

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© AP Photo / Gregorio Borgia
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По данным украинской Государственной пограничной службы, мужчину остановили в пункте пропуска "Кучурган" при попытке въезда на Украину.

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Во время пограничного контроля сработала база данных Интерпола. Как выяснили пограничники Белгород-Днестровского отряда, этого гражданина разыскивают в Молдове с января 2018 для привлечения к уголовной ответственности за незаконное проникновение в жилище, похищение человека и изнасилование.

Отмечается, что с момент объявления в розыск и до сего момента обвиняемый скрывался на территории Приднестровья.

Задержанный был передан представителям Национальной полиции Украины. Будет решаться вопрос о его экстрадиции в Молдову.

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Теги:
преступник, обвиняемый, подозреваемый, пограничники, граница, изнасилование, Молдова, Украина, Приднестровье
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