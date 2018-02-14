Топ-10 Интернет-СМИ Молдовы: Sputnik – снова на высоте

Sputnik Молдова – на лидирующих позициях в рейтинге интернет-СМИ в январе 2018 года

КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. Зима не стала "сезоном затишья" для редакции Sputnik Молдова.

Nicolai Kibich Подробный путеводитель по мобильной версии Sputnik Молдова

По данным измерителя сетевой аудитории Gemius, в декабре-январе Sputnik сохранил лидирующие позиции в рейтинге самых популярных Интернет-СМИ в республике.

Для обеспечения прозрачности на медиарынке республики, а также следуя принципам демократического общества Sputnik ежемесячно публикует рейтинг популярных новостных ресурсов на основе данных, представляемых международным измерителем интернет аудитории Gemius.

У Sputnik Молдова очень удобная мобильная версия>>>

Данные независимых аналитических сервисов демонстрируют достоверную и объективную динамику востребованности того или иного ресурса среди населения Молдовы.