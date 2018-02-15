В пятницу, 16 февраля, в 12.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн-трансляция передачи в рамках проекта Sputnik.Знания на тему "Что нужно знать о криптовалютах"

Развитие криптовалют становится неотъемлемой частью современной жизни. Однако большинство наших граждан имеет поверхностные представления об этом феномене. На мероприятии эксперт по криптографии, директор компании "Декарт" Александр ДОНОС расскажет, что необходимо знать о криптовалютах, как стать их владельцем, как криптоденьги можно использовать, какова их ценность, затронет и другие вопросы в рамках обсуждаемой темы.

Также вы можете задать свои вопросы эксперту по e-mail, указанному в аккредитации.

Мультимедийный проект Sputnik.Знания реализуется в сотрудничестве с известными научно-образовательными организациями и СМИ. В ходе проекта на площадке Мультимедийного пресс-центра, а также радиостудии Sputnik Молдова будут проводиться тематические встречи, мастер-классы и лекции по актуальным проблемам современности. Особое внимание уделяется последним достижениям в медицине, экономике, спорте, культуре, образовании, развитии инноваций и информационных технологий. Слушатели тематических встреч могут задать эксперту интересующие вопросы как лично выступающему, посетив событие, так и интерактивно — по электронной почте, через соцсети или популярные мессенджеры. Анонсы мероприятий, проводимых в рамках проекта Sputnik.Знания, публикуются в рубрике Пресс-центр на сайте Sputnik Молдова и в социальных сетях.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.