Кто помог гражданке Молдовы, потерявшей память в Турции

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Гражданке Молдовы Марине Карафизи, потерявшей память в Турции, начали оформлять новые документы вместо утраченных прежних, сообщает Посольство РМ в Анкаре, которое цитируют турецкие СМИ.
Карафизи — жительница села Светлое в Гагаузии. Она приехала в Анталию два месяца назад с целью трудоустройства. Некоторое время назад женщина предположительно подверглась нападению, что спровоцировало появление у нее фрагментарной амнезии. Нашу соотечественницу доставили в больницу в тяжелом состоянии. Подробности произошедшего не сообщаются.
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Пострадавшей оформят "белый паспорт" — временный документ для въезда в Молдову и приобретут авиабилет на родину.
Ситуацию контролирует почетный консул Молдовы в Анталии и представители молдавского посольства.