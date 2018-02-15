Кто помог гражданке Молдовы, потерявшей память в Турции

Кто помог гражданке Молдовы, частично потерявшей память в Турции в результате, предположительно, нападения злоумышленников?

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Гражданке Молдовы Марине Карафизи, потерявшей память в Турции, начали оформлять новые документы вместо утраченных прежних, сообщает Посольство РМ в Анкаре, которое цитируют турецкие СМИ.

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Карафизи — жительница села Светлое в Гагаузии. Она приехала в Анталию два месяца назад с целью трудоустройства. Некоторое время назад женщина предположительно подверглась нападению, что спровоцировало появление у нее фрагментарной амнезии. Нашу соотечественницу доставили в больницу в тяжелом состоянии. Подробности произошедшего не сообщаются.

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Ситуацию контролирует почетный консул Молдовы в Анталии и представители молдавского посольства.