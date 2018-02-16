Дорин Киртоакэ отказался от должности мэра Кишинева

КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Дорин Киртоакэ выступил на пресс-конференции с заявлением:

"Решил отказаться от должности примара муниципия Кишинев в знак протеста против моего преследования со стороны обвинения Я также не согласен с происходящим в столице. Согласно Кодексу, выборы должны пройти 20 мая 2018 года", — сказал Киртоакэ.

Киртоакэ 25 мая 2017 года задержали по обвинению в извлечении выгоды из влияния.

© Sputnik / Miroslav Rotari Адвокаты Киртоакэ снова не дали суду заслушать свидетелей

Первоначально речь шла о том, что Киртоакэ грозит от трех до семи лет тюрьмы. Еще одно обвинение примару было выдвинуто 12 июля. Сейчас речь идет о двух преступлениях — извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции. Поскольку дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения для Киртоакэ может составить до 22 лет. Кроме того, в сентябре прошлого года антикоррупционные органы сообщили о том, что Киртоакэ фигурирует подозреваемым в новом деле — о превышении служебных полномочий. До 10 ноября 2017 года Киртоакэ находился под домашним арестом, который тогда заменили на судебный контроль. Судебные разбирательства по делу продолжаются.

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На время судебных разбирательств Киртоакэ отстранили от должности примара столицы, а исполняющей обязанности главы городской администрации назначили Силвию Раду.