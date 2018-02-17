Что можно и нельзя делать с талонами на питание

Какие возможности открываются для предприятий, которые собираются ввести для своих работников талоны на питание?

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. Если какой-либо работодатель в Молдове решит применить в своей организации систему талонов на питание для работников, то, по закону, он должен предоставлять эти талоны своим подчиненным в конце каждого месяца.

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По данным пресс-службы Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы, количество талонов на питание зависит от числа рабочих дней в предстоящем месяце.

Работник должен использовать количество талонов, равное числу фактически отработанных дней.

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Талоны на питание будут выпущены как на бумаге, так и в электронном виде. Они могут использоваться только самим работником. Обмен талонов на деньги запрещается.

"Профсоюзы были первыми, кто поднял вопрос о необходимости введения в Молдове массовой системы талонов на питание по образцу более чем 40 стран. Эта система даст работникам ряд преимуществ и поможет сократить сферу неформальной экономики", — сообщил вице-председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы Сержиу Саинчук.

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Он напомнил, что в 2017 году парламент Республики Молдова одобрил Закон о талонах на питание.

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"Этот закон очень выгоден как для работников, так и для работодателей. НКПМ объявила 2018 год Годом коллективного трудового договора, и мы начнем всеобщую информационную кампанию на национальном уровне. Чтобы лучше информировать население, будет организована серия семинаров и встреч с представителями профсоюзов на местах, где мы также предоставим широкую информацию о талонах на питание, которые могут быть включены в коллективные трудовые договоры", — сказал Саинчук.